Арбитр Кирилл Левников не сможет судить матчи «Ростова»?

Сегодня появилась информация, что 17-летний полузащитник СШОР «Зенит» Никита Левников перешел в «Ростов».

Никита — сын судьи РПЛ Кирилла Левникова и внук национального инструктора РФС Николая Левникова.

По всей видимости, Кирилл Левников в будущем не сможет судить игры с участием «Ростова», а также матчи его конкурентов на заключительном этапе сезона.