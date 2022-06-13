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Сегодня, 12:35

В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к капитану «Спартака-2» Сунгатуллину

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Спартака-2» Фанилю Сунгатуллину.

«У меня нет такой информации. По Сунгатуллину ни с кем разговоров я не веду», — сказал Иванов «СЭ».

20-летний полузащитник — капитан «Спартака-2», который по ходу сезона стал привлекаться к основному составу красно-белых и провел один матч в РПЛ.

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