В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к капитану «Спартака-2» Сунгатуллину

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Спартака-2» Фанилю Сунгатуллину.

«У меня нет такой информации. По Сунгатуллину ни с кем разговоров я не веду», — сказал Иванов «СЭ».

20-летний полузащитник — капитан «Спартака-2», который по ходу сезона стал привлекаться к основному составу красно-белых и провел один матч в РПЛ.