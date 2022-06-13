«Спартак» может предложить «Открытие Арену» для Суперкубка или финала БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб может предложить «Открытие Арену» для Суперкубка или финала БЕТСИТИ Кубка России.

Домашняя арена красно-белых открыта с сентября 2014 года. «Открытие арена» принимала матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Стадион вмещает 45 360 зрителей, является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве (после «Лужников») и четвертым по данному показателю в России.

— Возможно ли, что в ближайшее время «Спартак» предложит свой стадион для проведения финала Кубка или Суперкубка?

— Почему нет? Мы никогда не будем настаивать на том, чтобы играть на «Открытии», если регламентом не будет предусмотрена соответствующая норма. А также если «Спартак» будет одним из участников матча. Мы в такой ситуации выступаем за нейтральное поле.

Полная версия интервью Мележикова — здесь