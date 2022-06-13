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«Спартак» может предложить «Открытие Арену» для Суперкубка или финала БЕТСИТИ Кубка России

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб может предложить «Открытие Арену» для Суперкубка или финала БЕТСИТИ Кубка России.

Домашняя арена красно-белых открыта с сентября 2014 года. «Открытие арена» принимала матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Стадион вмещает 45 360 зрителей, является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве (после «Лужников») и четвертым по данному показателю в России.

— Возможно ли, что в ближайшее время «Спартак» предложит свой стадион для проведения финала Кубка или Суперкубка?

— Почему нет? Мы никогда не будем настаивать на том, чтобы играть на «Открытии», если регламентом не будет предусмотрена соответствующая норма. А также если «Спартак» будет одним из участников матча. Мы в такой ситуации выступаем за нейтральное поле.

Полная версия интервью Мележикова — здесь

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