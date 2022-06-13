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В «Спартаке» рассказали, когда начнут продавать абонементы на новый сезон

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда клуб планирует начать продажу абонементов на новый сезон.

Бюро исполкома РФС 10 июня утвердило структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23. Как сообщает пресс-служба РФС, новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Первая часть сезона завершится 13 ноября в связи с проведением финальной части ЧМ-2022 в Катаре и возобновится 4-5 марта, информирует пресс-служба Тинькофф РПЛ.

— Когда планируете начать продажу своих абонементов и билетов на сезон?

— Думаю, в конце июня. Может быть, в начале июля.

— Будет достаточно мало времени на покупку.

— Понимаю, но мы сейчас хотим получить ответы на наши вопросы по поводу Fan ID. Думаю, во вторник мы их получим. С учетом решения будем готовы к запуску.

— А какие у вас вопросы?

— Будут ли продолжать действовать билеты и абонементы, которые болельщики купят сейчас, после введения на нашем стадионе Fan ID? Мы можем столкнуться с возвратами от тех, кто не получит Fan ID. Во вторник пройдет совещание в Министерстве спорта РФ, по его итогам уже дадим объявление и начнем продажу.

Полная версия интервью Мележикова — здесь

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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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