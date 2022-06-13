В «Спартаке» рассказали, когда начнут продавать абонементы на новый сезон

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда клуб планирует начать продажу абонементов на новый сезон.

Бюро исполкома РФС 10 июня утвердило структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23. Как сообщает пресс-служба РФС, новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Первая часть сезона завершится 13 ноября в связи с проведением финальной части ЧМ-2022 в Катаре и возобновится 4-5 марта, информирует пресс-служба Тинькофф РПЛ.

— Когда планируете начать продажу своих абонементов и билетов на сезон?

— Думаю, в конце июня. Может быть, в начале июля.

— Будет достаточно мало времени на покупку.

— Понимаю, но мы сейчас хотим получить ответы на наши вопросы по поводу Fan ID. Думаю, во вторник мы их получим. С учетом решения будем готовы к запуску.

— А какие у вас вопросы?

— Будут ли продолжать действовать билеты и абонементы, которые болельщики купят сейчас, после введения на нашем стадионе Fan ID? Мы можем столкнуться с возвратами от тех, кто не получит Fan ID. Во вторник пройдет совещание в Министерстве спорта РФ, по его итогам уже дадим объявление и начнем продажу.

Полная версия интервью Мележикова — здесь