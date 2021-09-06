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В Португалии сообщают, что Витория получил вотум доверия от руководства «Спартака»

14:00
Руй Витория. Фото AFP
Руй Витория. Фото AFP
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория получил вотум доверия от руководства столичного клуба, сообщает A Bola.

По информации источника, португальский специалист провел встречу с правлением «Спартака», на которой были развеяны сомнения по поводу дальнейшей работы в клубе. Особое внимание на встрече уделялось восстановлению положения красно-белых в турнирной таблице.

30 августа издание «РБ-Спорт» сообщило, что «Спартак» планирует уволить Виторию без компенсации до конца соглашения. Контракт подписан таким образом, что в стартовый период работы португальца в клубе компенсация при увольнении составит 1,5 миллиона евро.

После шести туров чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место, набрав 7 очков.

Дополнительная информация:

https://www.abola.pt/Internacional/2021-09-06/russia-rui-vitoria-recebeu-voto-de-confianca-da-direcao-do-spartak-de-moscovo/903893

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Александр Кравченко все материалы автора

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