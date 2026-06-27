Уругвай проиграл Испании в матче чемпионата мира-2026 и покинул турнир

Сборная Испании нанесла поражение Уругваю в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте после ошибки вратаря уругвайцев Фернандо Муслеры забил нападающий испанцев Алекс Баэна.

На 90+5-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Уругвая Агустин Каноббио.

Испания в трех матчах групповой стадии набрала семь очков и заняла первое место в таблице группы H. Уругвай (два очка) занял третье место и покинул турнир. Он занимает 11-е место в рейтинге команд, финишировавших на третьих местах в своих группах.