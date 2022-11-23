Караев: «Торпедо» нужно выиграть 2-3 матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки»

Форвард «Торпедо» Давид Караев подвел итоги матча Кубка России с «Сочи» (1:1, 2:4 — пен.).

— Обеспечили себе место на весеннюю часть Кубка, — приводит слова Караева «РБ Спорт». — Мой гол? Была возможность пробить — пробил.

— Но такая возможность была и в других матчах?

— В других матчах не бил. Сейчас решение спонтанное.

— Почему так плохо били пенальти?

— Не знаю. Надо спросить тех, кто бил.

— Надо предъявить претензии защитникам.

— Да нет, зачем? По матчу все молодцы, добились результата.

— Что мешает так играть в чемпионате?

— Нужно больше делать то, что нам говорят. В том числе бить чаще по воротам.

— Есть ли ощущение, что для сохранения места в РПЛ должно произойти чудо?

— Почему чудо? Нужно выиграть 2-3 матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки.

«Торпедо» после 17 туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.