Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:48

Караев: «Торпедо» нужно выиграть 2-3 матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Торпедо» Давид Караев подвел итоги матча Кубка России с «Сочи» (1:1, 2:4 — пен.).

— Обеспечили себе место на весеннюю часть Кубка, — приводит слова Караева «РБ Спорт». — Мой гол? Была возможность пробить — пробил.

— Но такая возможность была и в других матчах?

— В других матчах не бил. Сейчас решение спонтанное.

— Почему так плохо били пенальти?

— Не знаю. Надо спросить тех, кто бил.

— Надо предъявить претензии защитникам.

— Да нет, зачем? По матчу все молодцы, добились результата.

— Что мешает так играть в чемпионате?

— Нужно больше делать то, что нам говорят. В том числе бить чаще по воротам.

— Есть ли ощущение, что для сохранения места в РПЛ должно произойти чудо?

— Почему чудо? Нужно выиграть 2-3 матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки.

«Торпедо» после 17 туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/david-karaev-sohranenie-mesta-v-rpl-e-to-ne-chudo-nado-chashhe-bit-po-vorotam/
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полиция против спорта: как австрийские стражи порядка завершили карьеру Шипулина
Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
Молдавия отреагировала на «оседание» предназначенного ей газа на Украине
СМИ сообщили о двух взрывах в Иерусалиме
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»
Как стать волонтером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кравцов : «Последний раз видел Гаранина в «Сочи»

В «Урале» намерены продлить контракты с Кулаковым и Бикфалви, а также выкупить Помазуна у ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости