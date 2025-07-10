В «Твенте» подтвердили интерес «Спартака» к Флапу

Технический директор «Твенте» Ян Штройер прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику команды Мишелу Флапу.

Twente Insite сообщает, что Штройер утвердительно ответил на вопрос о наличии предложения от красно-белых.

9 июля стало известно, что «Спартак» сделал предложение по Флапу размером 3,5 миллиона. Позже «СЭ» сообщил, что самому 28-летнему нидерландцу предложили 3-летний контракт, футболист готов ехать в Россию.

Флап выступает за «Твенте» с 2021 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 результативными передачами. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до июня 2026-го.