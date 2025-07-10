«Рубин» подписал защитника сборной Гондураса Мельдонадо
Защитник сборной Гондураса Дениль Мельдонадо стал игроком «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.
27-летний футболист подписал контракта на 4 года. Он будет выступать за «Рубин» под 3-м номером.
С начала 2024 года Мельдонадо играл за румынский клуб «Университатя» Крайова. Он провел 52 матча, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
Источник: ФК «Рубин»
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|2
|0
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|2
|2
|0
|0
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5
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|2
|1
|1
|0
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|
6
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|0
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|
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|0
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|1
|
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|Факел
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|0
|0
|2
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|0
|
15
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|2
|0
|0
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|0
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16
|Акрон
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|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
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|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|9.08
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|10.08
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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