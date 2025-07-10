«Рубин» подписал защитника сборной Гондураса Мельдонадо

Защитник сборной Гондураса Дениль Мельдонадо стал игроком «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

27-летний футболист подписал контракта на 4 года. Он будет выступать за «Рубин» под 3-м номером.

С начала 2024 года Мельдонадо играл за румынский клуб «Университатя» Крайова. Он провел 52 матча, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.