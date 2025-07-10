Госдума отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика

Госдума РФ на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID) на футбольных матчах, сообщает РИА Новости.

В июне 2022 года депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось отменить обязательную идентификацию и аутентификацию зрителей и участников официальных спортивных соревнований, которые указаны в распоряжении правительства РФ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев отметил, что в нынешние непростые времена было бы неправильно отменять паспорт болельщика на футбольных стадионах.

В настоящее время система Fan ID распространяется на РПЛ и финальный матч FONBET Кубка России по футболу.