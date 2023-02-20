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Сегодня, 09:40

Турецкие СМИ опубликовали слова Захаряна: «Я правда хочу в «Галатасарай»

В Турции рассказали о желании Захаряна перейти в «Галатасарай»
Виктория Кравченко
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В турецком твиттере Gezen Dokuz опубликованы слова полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. В сообщении футболист сообщает о желании перейти в «Галатасарай».

«Я правда хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, что трансфер состоится. Переговоры между клубами продолжаются», — цитирует Захаряна Gezen Dokuz.

Ранее в твиттере Gezen Dokuz появилась информация о том, что «Галатасарая» интересуется Захаряном. Сообщалось, что стороны договорились о трансфере игрока в стамбульский клуб. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Арсен Захарян
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
8
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Спартак

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Краснодар

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