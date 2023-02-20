Турецкие СМИ опубликовали слова Захаряна: «Я правда хочу в «Галатасарай»

В Турции рассказали о желании Захаряна перейти в «Галатасарай»

В турецком твиттере Gezen Dokuz опубликованы слова полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. В сообщении футболист сообщает о желании перейти в «Галатасарай».

«Я правда хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, что трансфер состоится. Переговоры между клубами продолжаются», — цитирует Захаряна Gezen Dokuz.

Ранее в твиттере Gezen Dokuz появилась информация о том, что «Галатасарая» интересуется Захаряном. Сообщалось, что стороны договорились о трансфере игрока в стамбульский клуб. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.