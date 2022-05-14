В тренерском штабе Юрана в «Химках» появился тренер вратарей

Тренерский штаб Сергея Юрана в «Химках» усилил тренер Александр Гутеев. Он будет нести ответственность на работу с вратарями, сообщает пресс-служба клуба.

До этого Гутеев работал на аналогичной должности в «Текстильщике» из Иваново.

Александр Гутеев пришел в «Текстильщик», когда его главным тренером был Денис Бояринцев, и отработал в ивановском клубе 3 года.