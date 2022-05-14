«Уфа» — «Арсенал»: Кингс Кангва сравнял счет в первом тайме
Полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва стал автором гола в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.
После серии рикошетов мяч оказался в ногах у Кангва. Футболист нанес мощный удар из пределов штрафной, с которым не смог справиться вратарь уфимцев.
Напомним, что «Уфа» и «Арсенал» ведут борьбу за право остаться в РПЛ. «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал» идет следом: 23 очка и 16-е место.
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|
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|
4
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|
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|
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|2
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|38
|
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|11
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|37
|
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|
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|
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|
13
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|28
|8
|5
|15
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|29
|
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|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
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30 тур
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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