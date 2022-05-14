«Уфа» — «Арсенал»: Кингс Кангва сравнял счет в первом тайме

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва стал автором гола в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

После серии рикошетов мяч оказался в ногах у Кангва. Футболист нанес мощный удар из пределов штрафной, с которым не смог справиться вратарь уфимцев.

Напомним, что «Уфа» и «Арсенал» ведут борьбу за право остаться в РПЛ. «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал» идет следом: 23 очка и 16-е место.