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Сегодня, 13:52

В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова зимой

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу в комментарии для «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий клуб.

«Зимой «Трабзонспор» может купить Баринова? Нет, это неправда», — сказал Агаоглу «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Баринов может перейти в турецкий клуб зимой.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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