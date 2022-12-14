В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова зимой
Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу в комментарии для «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий клуб.
«Зимой «Трабзонспор» может купить Баринова? Нет, это неправда», — сказал Агаоглу «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что Баринов может перейти в турецкий клуб зимой.
Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.
В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Динамо – Кр. Советов
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