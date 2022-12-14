«Трабзонспор» заинтересован в покупке Баринова в зимнее трансферное окно
Как стало известно «СЭ», зимой «Трабзонспор» может рассмотреть кандидатуру полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова для полноценного трансфера.
Они следят за выступлениями игрока в России и считают, что он может усилить команду. Вдобавок клубу интересна ситуация с контрактом Баринова, который заканчивается летом 2023 года.
Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.
В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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|
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|
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|8
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|19
|
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|1
|10
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|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
|3
|3
|11
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|
16
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|17
|1
|3
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|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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