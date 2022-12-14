«Трабзонспор» заинтересован в покупке Баринова в зимнее трансферное окно

Как стало известно «СЭ», зимой «Трабзонспор» может рассмотреть кандидатуру полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова для полноценного трансфера.

Они следят за выступлениями игрока в России и считают, что он может усилить команду. Вдобавок клубу интересна ситуация с контрактом Баринова, который заканчивается летом 2023 года.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.