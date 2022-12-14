Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:37

Иранский агент назвал футболистов, которые могли бы усилить российские клубы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Иранский агент Фаршид Карими поделился мнением о том, какие иранские футболисты могли бы усилить российские клубы.

«Я думаю, что сейчас самое время для сотрудничества между Россией и Ираном на футбольном рынке. Многие иранские футболисты готовы к переезду в российский чемпионат. На примере Сердара Азмуна в России прекрасно видели, какого уровня футболисты у нас бывают. Нынешняя ситуация в плане санкций для обеих стран сама подталкивает нас к сотрудничеству, но пока, к сожалению, этого не происходит. На мой взгляд, российским клубам могли бы быть интересны следующие иранские футболисты: защитник Хоссейн Кананизадеган, полузащитники Омид Нурафкан, Ясин Салмани и Мохаммад Ходабанделу», — приводит слова Карими Metaratings.ru.

Кананизадеган выступает за катарский «Аль-Ахли» и имеет в своем активе 35 матчей за сборную Ирана.

Нурафкан защищает цвета иранского «Сепахана» и провел 15 матчей в составе национальной команды.

Одноклубник Нурафкана Ясин Салмани пока не дебютировал в составе сборной Ирана. В сезоне-2022/23 хавбек сыграл за «Сепахан» десять матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ходабанделу имеет в своем активе 85 матчей в чемпионате Ирана, в которых он забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/iranskiy-agent-nazval-futbolistov-kotorye-mogli-by-usilit-rossiyskie-kluby-1438927/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе
The Washington Post узнала условия отправки комплексов Patriot на Украину
Грипп в России 2022 — последние новости
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова зимой

В «Зените» рассказали, когда начнут переговоры по контрактам с Ловреном и другими футболистами
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости