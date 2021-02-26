В «Тамбове» опровергли информацию о договорном характере матча с «Ротором»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о том, что команда провела договорной матч против «Ротора» (1:3). 26 февраля в Саранске прошла встреча 20-го тура РПЛ.
«Вы сами матч смотрели? Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе. Все эксперты должны понимать, что команду собрали неделю назад в раздевалке перед «Локомотивом». Команды готовились в разных условиях».
Худяков также объяснил замену Артема Архипова и неудачную игру Зураба Гигашвили.
«Замена Архипова заставляет сомневаться в достоверности матча? Нам хотелось освежить игру, парень почти весь кубковый матч провел на поле. Сегодня сыграл хороший матч. Тренер посчитал, что ему нужно отдохнуть. Что касается Гигашвили, то это вопросы к тренеру. Да, он сыграл не лучшим образом. Ему 19 лет, тяжело играть на таком уровне. Уверен, что если бы на первых минутах Саша Денисов не получил травму, то всё пошло бы иначе», — заявил Худяков «СЭ».
(Владимир Пушкарев)
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