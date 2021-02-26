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Сергей Первушин: «Ротор» понимал, что надолго нас не хватит»

21:21
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин оценил игру своей команды в матче 20-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Ротора» (1:3).

«Два разных тайма? Это объяснимо, — сказал тренер 26 февраля в эфире канала «Матч премьер». —  Уровень готовности такой, что ребята молодцы, что 45 минут выдерживают. В этом матче какое-то содержание в игре появилось, позитивные моменты есть.

Будем готовиться, будем повышать готовность за счет тренировок. Соперник понимал, что нас надолго не хватит. Может, таким план на игру и был. Первый тайм можем занести себе в актив».

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в РПЛ, имея в активе 13 очков.

Тамбов — Ротор

 

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