Сергей Первушин: «Ротор» понимал, что надолго нас не хватит»
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин оценил игру своей команды в матче 20-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Ротора» (1:3).
«Два разных тайма? Это объяснимо, — сказал тренер 26 февраля в эфире канала «Матч премьер». — Уровень готовности такой, что ребята молодцы, что 45 минут выдерживают. В этом матче какое-то содержание в игре появилось, позитивные моменты есть.
Будем готовиться, будем повышать готовность за счет тренировок. Соперник понимал, что нас надолго не хватит. Может, таким план на игру и был. Первый тайм можем занести себе в актив».
«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в РПЛ, имея в активе 13 очков.
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