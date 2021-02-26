В «Тамбове» отреагировали на заявление экс-вратаря о возможных договорных матчах

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал для «СЭ» заявление экс-вратаря команды Никиты Чагрова о возможных играх договорного характера с участием команды.

«Я скажу так: его агентам все было сообщено еще десять дней назад. Мы сказали, что Никите нужно искать новую команду. Он молодой вратарь. У нас стоит Рыжиков. Вчера никто никому ничего не сообщал. Оба его агента все знали еще 10 дней назад. Почему они не донесли это до Никиты — я не знаю. Мне его заявление было непонятно. Я был в шоке», — сообщил Худяков «СЭ».

Ранее, 26 февраля, бывший вратарь команды Чагров заявил, что нужно будет присмотреться к характеру матча, в которым сыграет новичок «Тамбова», голкипер Родион Сямук.

В матче 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» проиграл «Ротору» (1:3). Встреча прошла 26 февраля в Саранске.

(Владимир Пушкарев)