В «Спартаке» заявили, что официальной информации о переносе матча с «Сочи» не поступало

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переносе матча 19-го тура РПЛ с «Сочи».

— В городе действуют ограничения. Но официальной информации о переносе или отмене матча на данный момент не поступало, — сказал Зеленов.

Ранее «СЭ» сообщал, что решение о возможном переносе матча «Сочи» — «Спартак» из-за атаки БПЛА может быть принято в течение получаса. Оно может быть принято на основании мнения координационного совета и делегата матча в ближайшее время.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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