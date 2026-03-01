В РПЛ допустили перенос начала матча «Сочи» — «Спартак» из-за опасности БПЛА

Пресс-служба РПЛ заявила, что лига допускает возможность переноса начала матча 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

«На территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию. По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем возможно будет изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ «Сочи — Спартак-Москва». О решении сообщим дополнительно», — заявили в лиге.

Ранее «СЭ» сообщал, что решение о возможном переносе матча «Сочи» — «Спартак» может быть принято в течение получаса.