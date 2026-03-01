Матч «Сочи» и «Спартака» в РПЛ может быть перенесен из-за атаки БПЛА

Как стало известно «СЭ», решение о возможном переносе матча 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» из-за атаки БПЛА может быть принято в течение получаса.

На текущий момент решения отложить матч нет. Оно может быть принято на основании мнения координационного совета и делегата матча в ближайшее время.

Матч «Сочи» — «Спартак» на стадионе «Фишт» запланирован на 16.30 по московскому времени.

После 18 туров РПЛ красно-белые с 29 очками занимают шестое место, сочинцы (9 очков) находятся на 16-м месте.