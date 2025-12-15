В «Спартаке» заявили, что клуб полностью рассчитался со Станковичем

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что клуб полностью рассчитался с бывшим главным тренером Деяном Станковичем и его штабом.

«Это (расторжение соглашения) проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», — цитирует РИА Новости Спорт Некрасова.

Отвечая на вопрос, отказался ли Станкович от части полагающейся ему зарплаты, Некрасов отметил, что клуб выполнил все условия.

11 ноября 47-летний Станкович был отправлен в отставку. Серб тренировал «Спартак» с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.

Московский клуб после 18 туров набрал 29 очков и ушел на зимнюю паузу на шестой строчке в таблице чемпионата России.