Газзаев: «Краснодар» уверенно идет ко второму чемпионству подряд»
Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев считает «Краснодар» главным фаворитом чемпионской гонки.
— На сегодняшний день самый качественный футбол в лиге показывает «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева по праву выиграли первую часть сезона. Не вижу у «быков» сейчас слабых мест. Стабильный стартовый состав. Абсолютно никто не выпадает. Все максимально полезны на своих позициях. Мусаев не проводит масштабной ротации, так как уже давно определился с основой. Это один из факторов успеха. То есть сейчас «Краснодар» уверенно идет ко второму подряд чемпионству.
Не могу не отметить Кордобу. Сегодня это лучший нападающий в РПЛ. Быстрый, мощный, напористый, техничный. Все время находится в створе ворот, напрягает защитников. Здорово реализовывает свои моменты. Ценнейший игрок для «Краснодара».
Конечно, если Сперцян зимой покинет клуб, это станет для южан серьезной проблемой. Мы все-таки привыкли к тому, что каждое трансферное окно Эдуарда сватают в европейские клубы. Но что-то мне подсказывает, что он отыграет в РПЛ до конца сезона, поможет «быкам» решить задачу, а уже затем станет рассматривать варианты.
Думаю, сейчас его в «Краснодаре» все устраивает. Он один из лидеров, обладает аурой авторитета, продолжает прогрессировать. Впрочем, применительно к «Краснодару» нужно говорить не только о Кордобе и Сперцяне. Команда здорово укомплектована в каждой линии. Считаю, тот же голкипер Агкацев проводит прекрасный сезон, очень надежен, — сказал «СЭ» Газзаев.
«Краснодар» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Далее идут «Зенит» (39 очков) и «Локомотив» (37 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1