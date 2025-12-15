Газзаев: «Почему критикуют Семака?! Выиграть шесть чемпионств — это искусство»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» обозначил игровые проблемы «Зенита».

— «Зенит» отстает от «Краснодара» на одно очко. Однако Питер выглядит не так мощно, как его главный конкурент. Считаю, все дело в психологии, мотивации. Ряду игроков, которые несколько раз уже становились чемпионами в составе сине-бело-голубых, сложно выходить с должным настроем на каждый тур. Отсюда и такие перепады в игре и результатах. И тут уже Сергею Семаку нужно находить нужные слова, стимулы для своих футболистов. Но и сами игроки тоже должны в полной мере осознавать, в каком клубе они выступают. Для «Зенита» есть только одно приемлемое место — первое. Любое другое — неудача.

При этом не понимаю тех, кто начал критиковать Семака за прошлый сезон. Да, второе место, но что было раньше? Шесть титулов подряд! Выиграть один раз чемпионат — сложно, но можно. А удерживать «Зенит» на протяжении шести лет на вершине — большая заслуга главного тренера, искусство Семака, — сказал «СЭ» Газзаев.

«Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26. «Краснодар» с 40 очками лидирует в РПЛ.