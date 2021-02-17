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В «Спартаке» сожалеют, что РФС сохранил дисквалификацию Тедеско

22:08
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» сожалеет, что апелляционный комитет РФС не принял его аргументы и оставил в силе дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско, заявил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению, — приводит слова Фетисова ТАСС. — Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него».

Тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура Тинькофф — РПЛ против «Сочи» (0:1). Тедеско должен пропустить матчи чемпионата против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10726169

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