В «Спартаке» сожалеют, что РФС сохранил дисквалификацию Тедеско

«Спартак» сожалеет, что апелляционный комитет РФС не принял его аргументы и оставил в силе дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско, заявил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению, — приводит слова Фетисова ТАСС. — Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него».

Тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура Тинькофф — РПЛ против «Сочи» (0:1). Тедеско должен пропустить матчи чемпионата против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).