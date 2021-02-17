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Стало известно, когда и почему «Тамбов» снимется с чемпионата России

22:54
Стало известно, когда и почему «Тамбов» снимется с чемпионата России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стало известно, когда и почему «Тамбов» снимется с чемпионата России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Тамбов», испытывающий серьезные финансовые проблемы и находящийся на грани банкротства, может сняться из РПЛ не позднее четверга. Первым об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как стало известно «СЭ», губернатор Тамбовской области Александр Никитин неделю не реагировал на предложение РФС выделить клубу 150-200 миллионов рублей под документально оформленные гарантии властей региона в том, что такая же сумма будет в ближайшие годы вложена в развитие детско-юношеского футбола в субъекте РФ. Затем Никитин вышел на связь и обещал подумать.

При этом наши источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что руководство РФС и РПЛ уже готовятся к худшему сценарию — веры в положительный ответ губернатора почти не остается.

Именно такой шаг РФС служил главным пунктом «дорожной карты» по сохранению целостности соревнований, но он, судя по всему, не сработает по независящим от футбольного союза причинам. (Вячеслав Короткин)

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