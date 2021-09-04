В «Спартаке» сообщили о полной поддержке Витории со стороны руководства клуба
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о поддержке со стороны руководства клуба главному тренеру Рую Витории.
«Руй пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», — сказал Зеленов.
30 августа издание «РБ-Спорт» сообщило, что «Спартак» планирует уволить Виторию без компенсации до конца соглашения. Контракт подписан таким образом, что в стартовый период работы португальца в клубе компенсация при увольнении составит 1,5 миллиона евро.
После шести туров чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место, набрав семь очков.
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