«Держись, Руй!» Как фанаты «Спартака» поддерживают Виторию
Болельщики «Спартака» поддержали главного тренера Руя Виторию в соцсетях.
Португальский специалист опубликовал пост в Instagram с матча хоккейного «Спартака». Под постом болельщики красно-белых оставили комментарии, в большинстве со словами поддержки. Всего под постом 302 комментария, в том числе на арабском — до «Спартака» Витория тренировал «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
dementev_msk: «Держись, Руй!»
just_romario: «Руи, молодец, терпи»
valeryemelev55: «Красава тренер! Везде за «Спартак!»
geogeosy: «Верим, Руй»
iamegorkorenev: «Давай, Руй, верим, не подведите после паузы»
olegjudo2000: «Мы верим в тебя»
krasno_belaya_zefirka: «Вперед, Руй»
oleg.bogdanov7: «Удачи, Руй. Верим в тебя, делай все возможное. Выполняй свою работу хорошо, несмотря ни на что»
balashov_ti: «Вы молодец. Простите руководство»
dmitriydonov: «Руй, покажи им уже как ты можешь!»
sergeyls._: «Руй, ты лучший»
После шести туров чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место, набрав семь очков.
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