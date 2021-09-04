Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Держись, Руй!» Как фанаты «Спартака» поддерживают Виторию

14:30
Руй Витория. Фото «СЭ»
Руй Витория. Фото «СЭ»
Теги:

Болельщики «Спартака» поддержали главного тренера Руя Виторию в соцсетях.

Португальский специалист опубликовал пост в Instagram с матча хоккейного «Спартака». Под постом болельщики красно-белых оставили комментарии, в большинстве со словами поддержки. Всего под постом 302 комментария, в том числе на арабском — до «Спартака» Витория тренировал «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

dementev_msk: «Держись, Руй!»

just_romario: «Руи, молодец, терпи»

valeryemelev55: «Красава тренер! Везде за «Спартак!»

geogeosy: «Верим, Руй»

iamegorkorenev: «Давай, Руй, верим, не подведите после паузы»

olegjudo2000: «Мы верим в тебя»

krasno_belaya_zefirka: «Вперед, Руй»

oleg.bogdanov7: «Удачи, Руй. Верим в тебя, делай все возможное. Выполняй свою работу хорошо, несмотря ни на что»

balashov_ti: «Вы молодец. Простите руководство»

dmitriydonov: «Руй, покажи им уже как ты можешь!»

sergeyls._: «Руй, ты лучший»

После шести туров чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место, набрав семь очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Молодежная сборная России уступила Испании на старте отборочного турнира чемпионата Европы
Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия
Россия против Кипра: где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Ласицкене проиграла Магучих. Первое поражение Марии от украинки после Олимпиады-2020
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
2
Офсайд