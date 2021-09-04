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Крал о переходе в «Вест Хэм»: «Я волновался, потому что до последнего дня не знал, состоится ли трансфер»

12:48
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Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал свой переход в английскую команду.

«Сейчас я отлично себя чувствую. Во время переговоров я волновался, потому что до последнего момента не знал, состоится ли в итоге трансфер. Переговоры шли до последнего дня, и я счастлив, что стороны пришли к соглашению. Я взволнован, потому что это большой переход. Всю карьеру я стараюсь идти вперед шаг за шагом. Переход в «Вест Хэм» — большой шаг, большой вызов, но я с нетерпением жду этого. АПЛ — одна из лучших и сильных лиг в мире, но дело не просто в том, чтобы играть в премьер-лиге. Я буду играть за «Вест Хэм», клуб с традициями и историей. К тому же, команда идет на хорошем месте в чемпионате, так что это будет серьезное испытание», — приводит официальный сайт «молотобойцев» слова Крала.

«Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» до конца сезона-2021/22 с обязательным правом выкупа.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://www.whufc.com/news/articles/2021/september/03-september/alex-kral-joining-west-ham-united-challenge-premier

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Иван Торопцев все материалы автора

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