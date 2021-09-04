Крал о переходе в «Вест Хэм»: «Я волновался, потому что до последнего дня не знал, состоится ли трансфер»

Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал свой переход в английскую команду.

«Сейчас я отлично себя чувствую. Во время переговоров я волновался, потому что до последнего момента не знал, состоится ли в итоге трансфер. Переговоры шли до последнего дня, и я счастлив, что стороны пришли к соглашению. Я взволнован, потому что это большой переход. Всю карьеру я стараюсь идти вперед шаг за шагом. Переход в «Вест Хэм» — большой шаг, большой вызов, но я с нетерпением жду этого. АПЛ — одна из лучших и сильных лиг в мире, но дело не просто в том, чтобы играть в премьер-лиге. Я буду играть за «Вест Хэм», клуб с традициями и историей. К тому же, команда идет на хорошем месте в чемпионате, так что это будет серьезное испытание», — приводит официальный сайт «молотобойцев» слова Крала.

«Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» до конца сезона-2021/22 с обязательным правом выкупа.