В «Спартаке» рассказали об условиях аренды Крала в «Вест Хэм»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что полузащитник Алекс Крал переходит в «Вест Хэм». В Англии трансферное окно закрывается 31 августа.
«Были разные варианты. Крал уходит в «Вест Хэм». Это платная аренда с обязательным правом выкупа», — отметил Мележиков.
Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году, после перехода из чешской «Славии». В минувшем сезоне он вышел на поле в 29 матчах и отдал пять голевых передач. Соглашение 23-летнего чеха с московским клубом действует до 2024 года.
Ранее «Вест Хэм» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который заключил пятилетнее соглашение.
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