Клубы РПЛ не смогли принять решение по реформам чемпионата
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клубы РПЛ на общем собрании лиги не смогли принять решение по реформам.
«Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация «Юпитера-16», был спор, принимается или нет. Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа. По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса. На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц», — сказал Мележиков.
В июле РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола. Разработкой реформ занималась нидерландская компания Hypercube.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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