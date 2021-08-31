В «Спартаке» заявили, что Жиго остается в команде
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что защитник Самюэль Жиго остается в московском клубе.
«Жиго остается в «Спартаке». Мы были вынуждены готовить себя к уходу Самюэля, но это в прошлом. Говорю спасибо самому Самюэлю и его агенту. Предложение от «Торино» мы отклонили», — заявил Мележиков.
Действующий контракт Жиго с клубом рассчитан до окончания текущего сезона.
27-летний француз выступает за московскую команду с 2018 года. Всего за клуб он провел 79 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
14 августа генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как продвигаются переговоры по поводу подписания нового соглашения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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