В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Игнатова, Селихова и Зобнина

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник команды Михаил Игнатов и вратарь Александр Селихов заболели.

«Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве», — сказал Зеленов.

Матч «Балтика» — «Спартак» пройдет 25 ноября на стадионе «Ростех Арена» (Калининград). Начало — в 19:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.