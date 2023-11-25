«Ростов» на своем поле примет «Пари НН» в рамках 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Пари НН» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Нижнего Новгорода с 21 баллами располагается на 9-й строчке.

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