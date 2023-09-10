Малышев: «Промес пока не получил паспорт РФ, идет процесс, связанный с этим»

Генеральный директор «Спартак» Олег Малышев заявил, что форвард команды Квинси Промес не получил гражданство РФ, однако процесс запущен.

— Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?

— Пока не получил. Информация не соответствует действительности.

— Запущен ли процесс?

— На данный момент идет другой процесс.

— Этот процесс связан с российским паспортом?

— Да, — цитирует Малышева «РБ Спорт».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры. В 2022 году клуб просил гражданство для Промеса, однако Министерство спорта России сообщило об отказе.