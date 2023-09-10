Жирков не планирует проводить прощальный матч из-за завершения карьеры

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что не будет организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры.

«Я не планирую организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры. А зачем? Обойдемся без этого», — приводит слова Жиркова ТАСС.

В феврале 2023 года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».