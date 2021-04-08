В «Спартаке» рассказали, на каких условиях готовы отпустить Ларссона в «Боруссию»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» интерес к нападающему красно-белых Джордану Ларссону со стороны дортмундской «Боруссии».

Ранее портал Goal.com сообщил, что немецкий клуб обдумывает вариант с покупкой 23-летнего шведского форварда на замену нападающему Эрлину Холанну, который может покинуть клуб.

«Контактов с «Боруссией» не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое», — сказал Фетисов «СЭ».

В сезоне-2020/21 Ларссон провел 24 матча за «Спартак», на его счету 12 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Ларссон перешел в «Спартак» из шведского «Норрчепинга» летом 2019 года. Его контракт рассчитан на 4 года.

(Константин Колмаков)