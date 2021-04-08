Семак ожидает сложной игры с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Сергей Богданович, такое бывает нечасто, когда два матча в неделю не у «Зенита», а у его соперника. Кто в данной ситуации находится в более выигрышной ситуации?

— Мы уже давно играем в таком графике. В «Сочи» также собраны футболисты, которые выступали на самом высоком уровне, привыкли к такому графику. Это не два дня, а полноценные три — более чем достаточный срок, чтобы восстановиться. Не думаю, что у какой-то из команд будет преимущество.

— Вчера «Сочи» играл с «Локомотивом» в Кубке России. Смотрели ли вы этот матч? Какие выводы можно сделать по этой игре?

— Видел, конечно. Настоящий кубковый матч, много борьбы и единоборств. Индивидуальное мастерство Смолова предрешило исход поединка. «Сочи» из-за удаления, когда им нужно было отыгрываться, поставил себя в более сложную ситуацию. Старались, играли хорошо, на мой взгляд, но не смогли победить. Думаю, и одна, и вторая команда заслужили победу, но выигрывает тот, кто забивает больше.

— Как «Сочи» изменился с момента предыдущей встречи с «Зенитом»?

— Несущественно. Игроки все те же, мы их прекрасно знаем. Есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита». Команда очень опытная, много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом. Организованная команда. Очень сложная игра нам предстоит.

— Что происходит с «Сочи» в последнее время, учитывая, что они были на третьем месте и считались главным открытием чемпионата, а теперь скатились на шестую строчку?

— Ничего не происходит. Команда как играла, так и играет. Иногда результат позволяет двигаться вверх по турнирной таблице, иногда — соперники добиваются результата. Везение и реализация играют важную роль, а игра команды, в принципе, не изменилась, — цитирует Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 24 матчах. «Сочи» (40) — на седьмом месте.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 11 апреля в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск.