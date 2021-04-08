«Сочи» ответил на нецензурный твит «Уфы»: «Не ку-ку, а ка-ка! А это не пенальти?»

«Сочи» отреагировал на твит «Уфы», который был адресован главному арбитру встречи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России уфимцев с «Ахматом» (0:1) Евгению Кукуляку.

Сочинский клуб в соцсетях прокомментировал работу судьи Василия Казарцева, который не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче 1/4 финала Кубка (1:3).

«Не ку-ку, а ка-ка ***! «Уфа», а это не пенальти?» — написала пресс-служба «Сочи» в Twitter, прикрепив видео эпизода второго тайма с Сергеем Тереховым и Дмитрием Живоглядовым в штрафной площади «Локо».

7 апреля в официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода вышел пост с подписью: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?» Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.