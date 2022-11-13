Юран: «Слышу от экспертов: «Локо» точно не вылетит. Про «Рубин» тоже так говорили...»

Сергей Юран поделился мнением о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

— В ближайшее время «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Это панацея от всех бед?

— Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чем думает руководство клуба? Слышу от некоторых специалистов, экспертов, что «Локомотив» точно не вылетит. Но это футбол!

В свое время даже «Спартак» вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что «Рубин» опустится в первую лигу? Увы, все реально. Если что-то делаешь не так, футбол этого не прощает. Надо трезво смотреть на вещи. «Локомотив» находится в очень сложной ситуации. И вот тут нужен опытный специалист, стрессоустойчивый, перед которым будет стоять конкретная задача — спасти команду от вылета. Тренер без опыта в «Локомотиве» — очень рискованно. Вы же видите, что произошло в «Сочи»?

— Опытные игроки не приняли Вадима Гаранина?

— Да. Похоже на то. Гаранин проработал во второй лиге. Потом немного в первой — и сразу в «Сочи». И вот что получилось... Как бы в «Локо» не случилось так же. К сожалению, в нашем футболе такая ментальность...

— Какая?

— При назначении тренера игроки, условно говоря, смотрят в «Википедии», наводят справки: а что это за тренер, а чего он вообще добился, а где поиграл? И кто-то начинает сомневаться в компетенции наставника.

«Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 17 матчах.