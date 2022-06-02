В «Спартаке» прокомментировали письмо в РФС и РПЛ с просьбой перенести матч за Суперкубок России на неделю

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал письмо, направленное в РФС и РПЛ, с предложениями по проведению матча за Суперкубок России.

«Да, мы действительно обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам: 1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге; 2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд; 3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства.

Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ.

Надеемся, наши аргументы будут услышаны», - сказал Зеленов.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.