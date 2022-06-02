«Локомотив» близок к подписанию бразильского защитника Фассона

По информации «СЭ», «Локомотив» практически договорился о переходе 21-летнего бразильского защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона.

Спортивный директор «Локо» Томас Цорн лично ездил на переговоры по трансферу. Сумма сделки может составить около 3 миллионов евро.

Фассон выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года, он провел 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями, заработав 2 желтые карточки.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 1,5 миллиона евро.