В «Спартаке» прокомментировали информацию об обвинении в покушении на убийство в адрес Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об обвинении прокуратуры Амстердама в адрес форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — сказал Зеленов «СЭ».

В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом того же года. Вскоре он был отпущен на свободу, но правоохранительные органы продолжили расследование инцидента.

Сегодня, 18 ноября стало известно, что прокуратура Амстердама предъявила 29-летнему нидерландцу официальные обвинения в покушении и нанесении ножевых ранений.