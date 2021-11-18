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Прокуратура Амстердама официально обвинила Промеса в попытке покушения на своего двоюродного брата

16:53
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Прокуратура Амстердама приняла решение возбудить уголовное преследование в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает AD.

29-летний нидерландец обвиняется в покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений. Финальное решение будет принято после того, как будут выполнены следственные запросы от адвоката подсудимого. Дата слушания по делу еще не объявлена. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, в суде его будет представлять адвокат.

В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом того же года. Вскоре он был отпущен на свободу, но правоохранительные органы продолжили расследование инцидента.

В феврале 2021 года Промес перешел из «Аякса» в «Спартак», где уже выступал с 2014 по 2018 год. В сезоне-2021/22 форвард провел 13 матчей за красно-белых, на его счету 5 голов.

Дополнительная информация:

https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/openbaar-ministerie-vervolgt-quincy-promes-voor-poging-tot-doodslag~a3b65661/

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Иван Торопцев все материалы автора

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