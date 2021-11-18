Олег Шатов приостановил карьеру и расторг контракт с «Рубином»

Олег Шатов принял решение приостановить карьеру, сообщает официальный Instagram «Рубина». Клуб и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Шат, спасибо за все! Желаем тебе скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.

Полузащитник в текущем сезоне в текущем сезоне провел четыре матча за «Рубин» во всех турнирах.

Ранее выступал за «Зенит», «Краснодар», «Анжи» и «Урал», а также мини-футбольный клуб «ВИЗ-Синара». Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе «Зенита». Провел 28 матчей за сборную России и забил два мяча.