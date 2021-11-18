Внучка Семина рассказал о том, как создавался Instagram тренера
Внучка тренера Юрия Семина Мария в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказала о том, как создавался Instagram тренера, и о том, какой он в обычной жизни.
— Говорили, что ты уговорила своего дедушку создать страницу в Instagram?
— Это неправда. Он сам сказал, что хочет. Сказал — давай заводи. Я спрашиваю: «Тебе надо?» — «Надо». Он же модный у нас. Гонится за трендами.
— От игроков «Локомотива» пошло?
— Скорее всего, да. Видел, что все выкладывают сторис, и ему тоже захотелось.
— А фото кто выбирал?
— Он всегда сам фотки выбирает.
— Сейчас он сам пишет посты?
— Да. Они с бабушкой слаженно работают. Дед пишет, бабушка исправляет ошибки. Я так удивилась, когда он начал комментировать мои фотки. Все сам делает.
— Какой Юрий Палыч в жизни? Строгий и жесткий?
— Не ругается особо. Достаточно шутливый. После проигранного матча может ходить хмурым и всем видом показывать, что не стоит его трогать. А так — веселый.
— Вспомни случай, когда он тебя ругал.
— Я хотела набить татуировку. Он ругался. Но я все-таки набила. Я не говорила ему о своем желании. Он как-то сам узнал. Хотя о том, что я все-таки сделала ее, он не в курсе.
— Ты говорила, что забираешь иногда его вещи.
— Да. Обычно куртки, свитера какие-нибудь. Все оверсайз. Нормально.
— Помогаешь ему следить за трендами моды?
— Он сам следит и нам всем подсказывает. Но ему не нравится, что я постоянно хожу в свитерах. Говорит, одевайся, как девочка.
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