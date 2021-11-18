Внучка Семина рассказал о том, как создавался Instagram тренера

Внучка тренера Юрия Семина Мария в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказала о том, как создавался Instagram тренера, и о том, какой он в обычной жизни.

— Говорили, что ты уговорила своего дедушку создать страницу в Instagram?

— Это неправда. Он сам сказал, что хочет. Сказал — давай заводи. Я спрашиваю: «Тебе надо?» — «Надо». Он же модный у нас. Гонится за трендами.

— От игроков «Локомотива» пошло?

— Скорее всего, да. Видел, что все выкладывают сторис, и ему тоже захотелось.

— А фото кто выбирал?

— Он всегда сам фотки выбирает.

— Сейчас он сам пишет посты?

— Да. Они с бабушкой слаженно работают. Дед пишет, бабушка исправляет ошибки. Я так удивилась, когда он начал комментировать мои фотки. Все сам делает.

— Какой Юрий Палыч в жизни? Строгий и жесткий?

— Не ругается особо. Достаточно шутливый. После проигранного матча может ходить хмурым и всем видом показывать, что не стоит его трогать. А так — веселый.

— Вспомни случай, когда он тебя ругал.

— Я хотела набить татуировку. Он ругался. Но я все-таки набила. Я не говорила ему о своем желании. Он как-то сам узнал. Хотя о том, что я все-таки сделала ее, он не в курсе.

— Ты говорила, что забираешь иногда его вещи.

— Да. Обычно куртки, свитера какие-нибудь. Все оверсайз. Нормально.

— Помогаешь ему следить за трендами моды?

— Он сам следит и нам всем подсказывает. Но ему не нравится, что я постоянно хожу в свитерах. Говорит, одевайся, как девочка.