Источник: в «Спартаке» появилась новая должность — сотрудник занимается адаптацией игроков

В «Спартаке» появилась новая должность сотрудника, который помогает игрокам с адаптацией, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, инициатива принадлежит новому руководству. В задачи сотрудника входит помощь игрокам в повседневном быте, преодоление языкового барьера и других ситуациях, связанных с акклиматизацией.

20 июня «Спартак» объявил об отставке генерального директора Евгения Мележикова и назначении на эту должность Олега Малышева.