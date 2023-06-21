Промес обжалует обвинительный приговор в течение двух недель

Нападающий «Спартака» Квинси Промес обжалует обвинительный приговор Амстердамского суда в течение двух недель.

«Приговор будет обжалован в течение 14 дней», — цитирует ТАСС адвоката игрока Роберта Малевича.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.