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Сегодня, 09:52

В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Федун планирует покинуть Россию

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С Руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов рассказал, что думает об информации о возможном отъезде владельца «Спартака» Леонида Федуна из России.

«Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи — он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», — цитирует Зеленова Sport24.

1 августа стало известно, что Федун может уйти из «Спартака», а вместо него руководителем клуба может стать бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

После трех туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

Источник: https://sport24.ru/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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