В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Федун планирует покинуть Россию
С Руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов рассказал, что думает об информации о возможном отъезде владельца «Спартака» Леонида Федуна из России.
«Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи — он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», — цитирует Зеленова Sport24.
1 августа стало известно, что Федун может уйти из «Спартака», а вместо него руководителем клуба может стать бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.
После трех туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.
Источник: https://sport24.ru/
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|1
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|
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|1
|0
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|7
|
4
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|2
|0
|1
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|6
|
5
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|1
|2
|0
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|5
|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
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|1
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|4
|
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|1
|1
|1
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|4
|
9
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|
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|1
|1
|1
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|
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|
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|0
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|1
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|2
|
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|0
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|
14
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|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
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|
16
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
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|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов
Динамо
|4
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Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
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Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
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|2
|1
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