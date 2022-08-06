В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Федун планирует покинуть Россию

С Руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов рассказал, что думает об информации о возможном отъезде владельца «Спартака» Леонида Федуна из России.

«Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи — он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», — цитирует Зеленова Sport24.

1 августа стало известно, что Федун может уйти из «Спартака», а вместо него руководителем клуба может стать бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

После трех туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.